Argentine : la sortie forte de Lionel Messi sur son avenir

Vendredi dernier, Lionel Messi (37 ans) était très agacé après le match nul (1-1) entre le Venezuela et l’Argentine. Plus que le résultat, ce sont les conditions dans lesquelles se sont déroulées la rencontre qui ont fait vriller l’octuple Ballon d’Or. En effet, les deux équipes ont joué sur un terrain qui ressemblait plus à une piscine qu’à un billard. Après le coup de sifflet final de la rencontre, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait poussé un coup de gueule. « C’était un match très difficile, très serré et moche. Malheureusement, nous devons nous adapter à ces circonstances. Je pense que ce n’est pas une bonne chose, mais c’est ce que nous devons faire et malheureusement, nous n’avons pas pu prendre les trois points. »

Il avait ajouté : « nous n’avons pas pu faire deux passes de suite. En seconde période un peu plus, mais c’est difficile de jouer comme ça. Nous avons dû jouer un match auquel nous n’avions pas été préparés. » Sur une pelouse bien plus praticable à Buenos Aires, l’Argentine a montré un autre visage hier soir face à la Bolivie dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Les joueurs de Lionel Scaloni se sont largement imposés 6 à 0 avec un Messi de gala. La star argentine a été impliquée dans presque tous les buts de la rencontre. En effet, elle a signé un triplé. Après un but du gauche (19e, 1-0), l’ex du Barça a effacé plusieurs joueurs avant de trouver le chemin des filets à la 84e (5-0). Enfin, il a remis ça deux minutes plus tard, s’offrant un coup du chapeau (6-0, 86e).

Messi était en feu

Buteur, il a également été double passeur décisif puisqu’il a offert des caviars à Lautaro Martinez (43e) et Julian Álvarez (45e+3). Une soirée parfaite pour le capitaine de l’Albiceleste qui a porté les siens hier soir. Très ému après le coup de sifflet final, Lionel Messi a livré ses impressions tout en évoquant son avenir personnel. « La vérité, c’est que je n’ai pas fixé de date, ni de délai, je profite simplement de tout cela. Je suis très content d’être ici et de ressentir l’amour des gens parce que je sais que ça pourrait être mes derniers (matches). Il me reste maintenant la fin de la saison (avec l’Inter Miami), puis commencer l’année en faisant une bonne pré-saison. »

Il a ajouté : « l’année dernière, je n’en avais pas eu parce que nous avions beaucoup de déplacements d’un endroit à un autre, ce dont le club avait besoin, mais ce n’était pas une bonne pré-saison. Je pensais beaucoup à la Copa América et c’est pour ça que j’ai pris vraiment soin de moi et parfois, c’est bien pire. Il faut bien terminer l’année et recommencer à préparer l’année, je vois étape par étape et je continue à en profiter jour après jour […] Cela m’émeut, je veux profiter de ça, être heureux là où je suis, être avec mes coéquipiers. Malgré mon âge, quand je suis ici, j’ai l’impression d’être un enfant à cause des bêtises que je fais parce que je me sens à l’aise. Tant que je vois que je me sens bien et que je peux continuer à aider l’équipe comme je l’entends, nous continuerons à en profiter. » Des mots qui doivent faire plaisir au peuple argentin, dont l’équipe est en tête du classement lors de ces éliminatoires.