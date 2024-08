Romelu Lukaku file à Naples

Romelu Lukaku pourra bientôt publier un guide du routard italien basé sur ses expériences. Après Milan (avec l’Inter) et Rome (avec l’AS Roma), le buteur belge va découvrir Naples. C’était son souhait et celui de son nouvel entraîneur, Antonio Conte. Un homme qui le connait bien puisqu’il en avait fait sa machine à marquer durant son premier passage à l’Inter Milan, entre 2019 et 2021.

Débarqué du côté du Napoli, il a vite soufflé le nom de Lukaku à son président Aurelio de Laurentiis, d’autant que Victor Osimhen devait quitter le club lors de ce mercato, laissant ainsi la place de numéro 9. Si le Nigérian n’a toujours pas changé d’air et pourrait même finalement rester, Conte a obtenu gain de cause pour Lukaku, après de longues semaines de tractations avec Chelsea.

Romelu Lukaku, le roi des transferts

Selon les médias italiens, l’affaire s’est conclue avec un transfert avoisinant les 30 M€, plus 15 de bonus, et 30 % d’une potentielle revente de l’attaquant. Potentielle, car il est désormais âgé de 31 ans. Après avoir roulé sa bosse en Italie et en Angleterre, Lukaku se fixera-t-il plus longtemps à Naples ? Il a en tout cas signé un contrat de trois ans, comme annoncé par Naples. «Romelu est fier d’être l’un des nôtres. L’attaquant belge défendra les couleurs du Napoli pour les trois prochaines saisons», indique le communiqué du club.

Il quitte donc probablement définitivement l’Angleterre, où il aura évolué pour Chelsea à plusieurs reprises, mais aussi West Bromwich Albion, Everton et Manchester United. Racheté à prix d’or par Chelsea ou Manchester United, Lukaku cumule à présent près de 370 M€ de transferts depuis le début de sa carrière. Et ce n’est pas fini…