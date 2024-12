OM - LOSC : la FFF donne raison à l’arbitre Willy Delajod

La rencontre entre l’OM et le LOSC (1-1) a été marqué par deux faits de jeu qui ont été lourdement critiqués par le Vélodrome, obligeant ainsi Willy Delajod à quitter la pelouse avec les forces de l’ordre. Roberto De Zerbi, le manager phocéen, s’est également plaint de l’arbitrage après la partie. D’abord à la 35e minute, lorsque l’Islandais Hakon Haraldsson s’écroule dans la surface suite à une intervention de Pierre-Emile Hojbjerg, mais la Direction de l’arbitrage assure que «le joueur marseillais joue le ballon et touche clairement celui-ci en premier, avec un geste maîtrisé en direction unique du ballon (…) Il n’y a donc aucune infraction. La bonne décision de ne pas siffler penalty a donc été prise».

Puis une deuxième situation floue lors d’un contact entre Gabriel Gudmundsson et Pierre-Emile Hojbjerg à dix minutes du terme, dans la surface lilloise. Mais alors que ce fait de jeu a beaucoup fait parler, la FFF assure dans son communiqué que «le joueur marseillais a d’abord pleinement l’opportunité de jouer le ballon de la tête et c’est dans un second temps que le contact avec le joueur lillois intervient (…) L’intervention du joueur lillois peut ainsi être considérée comme ne relevant pas d’une faute au sens des Lois du jeu. C’est la raison pour laquelle l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage, après analyse n’était pas attendue au titre de l’erreur manifeste». La FFF donne donc raison à M. Delajod.