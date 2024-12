OM - LOSC : les Marseillais sont fous de rage contre l’arbitrage

L’Olympique de Marseille a manqué de revenir à deux points du Paris Saint-Germain. Alors qu’ils dominaient la partie après un but rapide de Quentin Merlin, les Phocéens ont concédé l’égalisation en fin de match contre le LOSC après une tête de Bafodé Diakité sur un coup de pied arrêté (1-1). Un résultat qui n’arrange pas l’OM, puisque l’AS Monaco peut repasser à la deuxième place en cas de victoire, ce week-end. Un mot est revenu du côté des Marseillais pour ce mauvais résultat à domicile : frustrant.

Roberto De Zerbi a regretté les deux points perdus, en expliquant ses choix tactiques en fin de match et notamment la mauvaise entrée de Derek Cornelius. «Je pense qu’on a perdu deux points ce soir, on a eu beaucoup d’occasions en seconde période et celles de Lille venaient de nos erreurs, entre Kondogbia et Merlin. Je ne vais pas dire que Lille jouait mal, mais perdre deux points en fin de match, ça fait mal (…) Après le 1-0, Lille a montré la pression et on s’est beaucoup appuyé sur Maupay en deuxième période. Faire rentrer Harit à la place de Cornelius ? Je devais faire un choix, l’intensité de Rongier avait diminué, il fallait filtrer les ballons à cette position, je pense qu’Harit n’est pas capable de faire cela. Koné ou Nadir peuvent le faire… mais Harit ne sait pas le faire», a-t-il lâché.

Roberto De Zerbi tacle Willy Delajod

Mais l’Olympique de Marseille s’en est surtout pris à l’arbitrage de M. Delajod. Le président du LOSC, Olivier Létang, et le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, sont descendus sur le terrain, alors que l’arbitre a été évacué sous protection policière, accompagné par la bronca du Vélodrome. «Je n’aime pas parler de l’arbitre, mais je pense que des deux côtés, il y a eu des décisions peut-être injustes a exprimé l’ancien Nantais. Mais l’arbitre fait partie du jeu, on doit rester concentrés, calmes, même si c’est compliqué parce qu’on est dedans et qu’on est galvanisé par le Vélodrome… Mais ça reste à l’arbitre de prendre des décisions», a d’abord réagi le buteur Quentin Merlin.

Puis, en conférence de presse, Roberto De Zerbi est monté au créneau : «Honnêtement, l’arbitre n’a pas fait un bon match. Il n’a pas contrôlé son match. Il a raté des moments forts. Il y avait des fautes systématiques sur Neal Maupay. Sur leur but, il y a un bloc sur Léonardo Balerdi. Un penalty aurait dû être sifflé sur la faute pour Rowe. Je ne suis pas habitué de parler arbitrage. Cet OM-Lille aurait mérité un meilleur arbitrage. Il y a eu des problèmes mais tout le monde fait des erreurs», a-t-il justifié. Une fin de match électrique au Vélodrome…