Andrés Iniesta a 2 belles offres

Il a beau avoir 39 ans, Andrés Iniesta n’est visiblement pas pressé de mettre fin à sa carrière. La légende du football espagnol vient de quitter le Vissel Kobe au Japon, et veut encore se trouver un challenge à relever. Selon RAC1, la radio catalane, il a deux offres sur la table.

Le buteur de la finale du Mondial 2010 a ainsi une proposition de l’Inter Miami, club qui cherche à se renforcer et a déjà enrôlé deux anciens coéquipiers de l’Espagnol : Lionel Messi et Sergio Busquets. Sans parler de la présence sur le banc du Tata Martino, qu’Iniesta a connu au Barça, et de la plus que probable arrivée de Jordi Alba. L’autre offre qu’a Iniesta sur la table vient d’Arabie saoudite, sans surprise, mais le nom du club n’est pas dévoilé par le média catalan.

