Libre comme l’air, Lucas Moura attise les convoitises

Tottenham vit une année délicate. Septièmes de Premier League, les Spurs font preuve d’irrégularité et sont plutôt décevants dans le jeu. Et le départ d’Antonio Conte n’a pas changé grand-chose à la situation. Ce qui ne plaît pas forcément à Lucas Moura (30 ans) qui vit sa dernière saison sous le maillot des Spurs. Arrivé au mercato d’hiver 2018 en provenance du Paris Saint-Germain, le Brésilien a connu des hauts et des bas à Londres.

Son moment le plus fort restera certainement son incroyable triplé en demi-finale de la Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam en 2019. Mais après plusieurs années de bons et loyaux services, l’ailier va s’en aller. En fin de contrat le 30 juin prochain, il va aller relever un nouveau challenge ailleurs. Et l’international brésilien ne manque pas vraiment de prétendants. Selon nos informations, plusieurs options s’offrent à lui la saison prochaine.

Le Brésilien a des clubs à ses trousses

Des écuries de Premier League et de Serie A sont d’ores et déjà sur le coup. Le natif de São Paulo a aussi des options en Major League Soccer ainsi qu’au Qatar et en Arabie Saoudite, une destination de plus en plus à la mode. Enfin, un retour dans son pays natal n’est pas à exclure. Selon une source proche du dossier, Lucas Moura va se réunir prochainement avec ses représentants afin de prendre une décision au sujet de son avenir.

L’hiver dernier, Galatasaray, Fenerbahçe et deux clubs anglais avaient tenté leur chance. Mais Lucas Moura (0 but et passe décisive en 17 matches toutes compétitions confondues dont 3 en tant que titulaire cette saison, ndlr) avait préféré finir la saison avec les Spurs, lui qui se remettait d’une blessure. Six mois plus tard, il devrait s’en aller libre après plusieurs années de bons et loyaux services. Une affaire à saisir donc pour zéro euro. Avis aux amateurs !