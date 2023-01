Graham Potter relativise la défaite des Blues face à Manchester City

La suite après cette publicité

Défait par Manchester City (0-1) à l’occasion de la 19e journée de Premier League hier soir, Graham Potter a tenu à mettre en relief le revers de son équipe. Si Chelsea pointe actuellement à une triste 10e place au classement, le technicien britannique s’est montré satisfait de ce qu’il a observé depuis sa zone technique, notamment en raison du contexte particulier de la rencontre (Raheem Sterling est sorti sur blessure à la 5e minute, Pulisic à la 22e).

«Quand on prend tout en compte, la perte de Raheem et Christian si tôt, les gars ont tout donné. C’était une prestation pleine de détermination, contre une équipe de très haut niveau. Donc si on met de côté le résultat, je suis satisfait du match. C’est compliqué pour le moment, je dois l’admettre et je suis désolé pour les joueurs. Mais il faut rester soudés. Il faut toujours prendre ses responsabilités, mais on espère aussi que les gens prennent en compte le contexte dans son ensemble et voient où on en est et tout ce qu’on a à gérer. Mais, dans le même temps, les émotions sont exacerbées et il faut essayer de résister à cette tempête en gardant son calme… », a analysé l’ancien technicien de Brighton après la rencontre.

