L'AS Saint-Étienne met à pied Stéphane Ruffier !

Gardien emblématique de l'AS Saint-Étienne au 21e siècle comme Jérémie Janot, Stéphane Ruffier (33 ans) défend les couleurs des Verts depuis désormais neuf saisons. Cependant, le contexte se complique pour le gardien. Moins en vue lors de la saison 2019/2020, il s'est surtout brouillé avec son coach Claude Puel l'été dernier. Ayant des divergences d'opinions, les deux hommes sont montés au clash et c'est la doublure de l'ancien Monégasque, Jessy Moulin, qui s'est emparé de la place de titulaire. Claude Puel avait même ouvert la porte à un départ de l'international français présent lors de la Coupe du monde 2014 en mai dernier.

Il avait aussi affirmé ses intentions pour la saison 2020/2021, Claude Puel avait envoyé un message fort à son portier : «Jessy Moulin sera le numéro 1 pour la saison prochaine. Tous mes gardiens sont au courant de la situation. Si Stéphane Ruffier éprouve des difficultés à rester second, nous étudierons toutes les possibilités le concernant.» L'histoire d'amour entre le club du Forez et Stéphane Ruffier est en train de tourner au vinaigre et les dernières indiscrétions de L'Equipe assombrissent un peu plus l'avenir du gardien français. Le joueur qui s'est pourtant entraîné aujourd'hui vient d'être mis à pied.

Vers un licenciement ?

Devant rencontrer ses dirigeants le 22 juillet, Stéphane Ruffier peut se douter d'une issue peu glorieuse. Hier, il avait reçu une lettre signifiant qu'il était mis à pied pour un retard à l'entraînement vendredi dernier. Selon le quotidien français, la raison serait due à un strap qui a mis longtemps à être posé et qui lui a empêché de prendre part à une opposition à 7 contre 7 avec des jeunes du centre de formation. Absent des deux matches de pré-saison contre Rumilly (N2) et Nice (4-1), Stéphane Ruffier sait déjà qu'il a de fortes chances de s'arrêter à 383 matches sous la tunique stéphanoise. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le gardien sera libre de s'engager où il le souhaite la saison prochaine et il est vrai que cette possibilité de rester sur la touche ne semble pas satisfaire les dirigeants.

En effet, le portier touche un salaire annuel de 2,8 millions d'euros. Un chiffre important surtout pour un gardien qui est désormais passé numéro 2 voir numéro 3 dans la hiérarchie suite à sa mauvaise relation avec Claude Puel. Surtout que l'AS Saint-Étienne rencontre des problèmes au niveau de sa masse salariale. Celle-ci a largement explosé au cours des dernières saisons. Pas forcément au mieux financièrement, d'autant plus suite à la crise provoquée par le Coronavirus, Saint-Étienne pourrait le licencier quitte à débourser plus d'argent à moyen terme suite à une procédure aux Prud'hommes. Cependant, le président du directoire Roland Romeyer est plus mesuré et espérerait un arrangement à l'amiable, et ce même si la tournure semble bien plus chaotique. Le divorce entre l'AS Saint-Étienne et Stéphane Ruffier est en train de prendre effet.