Liga : le Real Madrid et la Real Sociedad se neutralisent pour le plus grand bonheur du Barça

Dernière rencontre du jour comptant pour la 19ème journée de Liga avec une affiche alléchante entre le Real Madrid et la Real Sociedad au Santiago-Bernabéu, l’antre de la Casa Blanca. Respectivement 2ème et 3ème du championnat espagnol, les deux formations se devaient de faire un résultat pour ne pas laisser filer le FC Barcelone, vainqueur de Gérone (1-0) ce samedi, seul en tête. En début de rencontre, les joueurs de Carlo Ancelotti tenaient le ballon et arrivaient à s’installer dans le camp adverse malgré le bon pressing haut des Basques.

Après un petit quart d’heure, la rencontre commençait à s’emballer sur une frappe de Vinicius qui passait au ras du poteau d’Alejandro Remiro (14e). Quelques minutes plus tard, à la suite d’une relance manquée de Toni Kroos, Asier Illarramendi frappait en force de l’intérieur de la surface du Real Madrid mais son tir passait à côté des cages d’un Thibaut Courtois battu (17e). Le gardien de la Real Sociedad réalisait ensuite plusieurs parades face à Federico Valverde (32e), Karim Benzema (35e) pour garder son but inviolé. Juste avant la pause, Daniel Ceballos s’essayait à son tour après un cafouillage, sans réussite (45e), puis Vinicius tentait une frappe de loin bien arrêtée par le portier basque.

Le FC Barcelone se frotte les mains

Les Madrilènes, supérieurs à leurs adversaires, manquaient de justesse dans le dernier geste face à une équipe basque solide et bien regroupée malgré un Vinicius des grands soirs. Au retour des vestiaires, le Brésilien se présentait une nouvelle fois devant Alejandro Remiro mais sa frappe était repoussé par le gardien de la Real Sociedad (49e). A l’heure de jeu, Takefusa Kubo envoyait une belle frappe à ras de terre en direction du petit filet opposé mais Thibaut Courtois se couchait rapidement pour capte le tir de l’international japonais (61e).

Alors que les gardiens se montraient intraitables ce soir, que ce soit Thibaut Courtois face Robert Navarro (70e) ou Alejandro Remiro face à Vinicius (71e), les 22 acteurs se dirigeaient vers un match nul et vierge. Au classement, ce résultat ne fait les affaires d’aucune des deux équipes. Les deux formations gardent les mêmes places mais perdent surtout du terrain sur le leader de la Liga, le FC Barcelone. Le Real est à 5 points de son rival désormais. En milieu de semaine, les joueurs de Carlo Ancelotti affronteront Valence pour le compte d’un match en retard lors de la 17ème journée du championnat espagnol.