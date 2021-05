OL : Rudi Garcia glisse un sacré conseil mercato à Memphis

La suite après cette publicité

En fin de contrat à Lyon au terme de la saison, Rudi Garcia ne sait pas, ou ne veut pas dire, de quoi son avenir sera fait. En attendant dimanche (OL-Nice pour la 38e journée), le technicien français continue de vanter les mérites de la marque OL, comme ce vendredi après-midi, en conférence de presse. VRP de luxe, le natif de Nemours a été invité à parler du probable départ de Memphis Depay, lui aussi en fin de contrat dans le Rhône en juin prochain, et donc de son futur.

Si tout porte à croire que l'attaquant néerlandais de 27 ans a coché Barcelone comme prochaine destination, rien n'est fait. Et si son coéquipier et ami, Houssem Aouar, a soutenu sa décision de voler vers d'autres cieux - «si c'est ce qu'il souhaite, ce qui le rendra heureux, c'est tout ce qui m'importe, je serai très content de son départ s'il est là où il le veut» - le coach de l'OL a lui glissé un tout autre conseil à l'ancien joueur du PSV et de Manchester United.

Rudi Garcia conseille à Memphis Depay de rester à Lyon

«Memphis est fin de contrat, donc a priori on devrait le retrouver sous d'autres couleurs la saison prochaine, mais dans le football on ne sait jamais. Pourquoi ne pas envisager, s'il ne trouve pas chaussure à son pied ailleurs, qu'il puisse regarder du côté de l'OL ? Il l'a dit, il est ici chez lui, c'est sa maison. On a vu toute l'ampleur de son implication, 20 buts, 10 passes, ce n'était jamais arrivé à l'OL», a d'abord déclaré Rudi Garcia, avant de poursuivre, élogieux.

«Il faut qu'il fasse au moins une passe dimanche (il sourit) et il pourra ou partir la tête haute, ou envisager la proposition de l'OL avec intérêt, parce que c'est un grand club en France et en Europe. Memphis est un top player, et les top players peuvent jouer partout comme dans un top club comme l'OL. (...) J'ai connu de grands joueurs, lui en fait partie. Il a devant lui les plus belles années de sa carrière, le club qui va le récupérer fera une acquisition de très haut niveau.» Le message est passé.