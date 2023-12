LOSC - PSG : Manuel Ugarte remet la faute sur la pelouse… mais pas que

«La pelouse est un scandale. Personne ne réagit au niveau de la métropole. » Ces mots sont ceux du président du LOSC Olivier Létang, furieux au mois de novembre après le match nul concédé par son club face à Toulouse. Si l’herbe de Pierre Mauroy suscite de nombreuses critiques ces dernières saisons pour sa piètre qualité, ce n’est pas Manuel Ugarte qui dira le contraire. Présent au micro de Prime Video ce dimanche après le match nul concédé face au LOSC dans les tous derniers instants de la rencontre (1-1), le milieu de terrain du PSG a en partie remis la faute sur ce facteur, même s’il reconnaît que son équipe a aussi sa part de responsabilité.

«Lille est une équipe très forte et notamment à domicile, mais je crois que Paris s’est montré meilleur sur ce match, a jugé l’Uruguayen. Il faut prendre en compte les détails. Il y a aussi le terrain difficile qui nous a handicapé ce soir, mais pas seulement. On a eu des situations mais il nous a manqué le réalisme devant le but. On sait que le football, c’est une question de réalisme de toute façon. »