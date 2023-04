OL : Laurent Blanc lance un avertissement à Rayan Cherki

Alors que la soirée pourrait sembler parfaite du côté de l’Olympique Lyonnais après la belle victoire rhodanienne sur le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (0-1), Laurent Blanc a malgré tout lancé un avertissement à son joueur Rayan Cherki. Selon l’entraineur de l’OL, le jeune joueur doit encore se perfectionner à plusieurs niveaux. «Cherki ? Je le fais jouer et j’essaie de lui faire comprendre, et ce n’est pas encore gagné, qu’avec les qualités qu’il a, on n’arrive plus à jouer arrêté dans le football d’aujourd’hui. Le jeu est de plus en plus physique, athlétique.», a tout d’abord lancé le technicien français.

Laurent Blanc a ensuite poursuivi sa réflexion sur le besoin pour Rayan Cherki d’étoffer son jeu en mouvement. «S’il comprend qu’avec la technique qu’il a et avec la facilité de jouer avec les deux pieds qu’il a, s’il se met en mouvement dans le sens du jeu, il va faire très mal. Et il va être décisif» a notamment confié l’entraîneur rhodanien avant de poursuivre sur une autre lacune du jeune joueur : «je lui fais comprendre que le football est un sport collectif. Il y a du mieux mais ce n’est pas encore gagné. Il est très jeune, il n’a pas fini de développer, notamment ses qualités physiques, la course» a conclu Laurent Blanc.

