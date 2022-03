Gerson, le joker dont l'OM ne peut plus se passer

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille était en Suisse pour affronter le FC Bâle et ainsi valider son ticket pour les quarts de finale de la Conference League. Au départ de cette rencontre, Jorge Sampaoli avait effectué pas moins de six changements. Milik et Gerson, deux buteurs contre Brest dimanche dernier, étaient notamment sur le banc des remplaçants.

Malgré un penalty, manqué par Amine Harit, et quelques belles séquences, les Phocéens se retrouvaient menés en seconde période et se dirigeaient donc vers des prolongations ô combien dangereuses. C'est à ce moment précis qu'El Pelado décidait de faire rentrer le Polonais et le Brésilien pour essayer d'amener un peu plus de poids et d'impact devant.

Il est impliqué sur les deux buts de l'OM

On se demandait ce mercredi si Gerson était enfin à la hauteur. Déjà dans notre récit la réponse était claire, après son entrée ce jeudi soir, elle est limpide. C'est lui qui est impliqué sur les deux buts. D'abord sur le premier en délivrant un amour de centre au second poteau pour Cengiz Ünder qui n'avait plus qu'à ajuster sa volée du gauche.

Puis dans un second temps, sur un corner qu'il semblait vouloir jouer à deux avec Guendouzi et protéger au poteau de corner jusqu'au coup de sifflet final. Mais que nenni ce n'était pas dans l'idée des deux joyeux lurons. Le Brésilien décalait d'une petite louche l'international français, qui n'avait plus qu'à centrer en retrait pour Valentin Rongier, pour le 2-1.

Son entrée a apporté calme, impact et technique et il semble clair que quand Payet n'est pas là, ou qu'il est moins bon, le véritable chef d'orchestre du jeu marseillais se nomme Gerson. Le Joker est son surnom et ce soir, il a véritablement excellé dans ce rôle. C'est très bon signe pour la suite et notamment cette confrontation contre Nice, dimanche soir, à l'Orange Vélodrome.