Sporting : des clubs de Premier League prêts à miser gros sur Matheus Nunes

Il fait partie des joueurs majeurs de cette belle équipe lisboète. Avec 33 rencontres de championnat, et 3 buts et 2 passes décisives au compteur, Matheus Nunes a fait sensation et forcément, le milieu de terrain de 22 ans a attiré le regard de belles écuries. C'est le cas en Angleterre notamment.

Selon nos informations, il y a ainsi eu des approches de Wolverhampton, de Newcastle, ainsi que d'Everton. Les dirigeants du club de la capitale ont même refusé une approche de 45 millions d'euros. Et pour cause, ils n'accepteront aucune offre en dessous de sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Les Anglais sont prévenus, il faudra mettre la main à la poche pour recruter le Brésilien.