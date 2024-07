Alfred Gomis quitte le Stade Rennais

C’est officiel ! Alfred Gomis n’est plus un joueur du Stade Rennais. Après avoir été prêté à Côme et à Lorient, le portier international sénégalais rejoint la deuxième division italienne et le club de Palerme comme indiqué, ce samedi, par la formation bretonne.

Auteur de 59 matches sous les couleurs rennaises, le gardien de 30 ans s’offre donc un nouveau challenge et est désormais lié à l’écurie transalpine jusqu’en juin 2026. Après des expériences au Torino, à la SPAL ou encore à la Salernitana, le natif de Ziguinchor est un habitué du football italien.