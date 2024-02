Real : Brahim Diaz touche le jackpot avec un nouvel équipementier

Depuis quelques semaines, Brahim Diaz (24 ans) est en feu avec le Real. Ses entrées sont toujours intéressantes, il amène de la folie lors des fins de matchs du Real. De quoi attirer les regards des supporters et des sponsors… Chez l’équipementier américain Nike depuis 14 ans (il avait 10 ans), l’Andalou part chez les rivaux allemands d’Adidas selon Marca. Et pas pour n’importe quelle somme.

La suite après cette publicité

Brahim Diaz s’engagerait pour un million de dollars annuel. Il rejoint la galaxie Adidas, déjà bien fournie avec Leo Messi, Mohamed Salah, Karim Benzema, Pedri, Paolo Dybala, João Félix et son coéquipier et ami Jude Bellingham.