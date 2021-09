Rennes - Tottenham : les compositions sont là

Le Stade Rennais débute la phase de poules de l'Europa Conference League avec un choc contre Tottenham. A domicile, les Bretons optent pour un 4-4-2 avec Romain Salin dans les cages. Devant lui, Hamari Traoré, Loïc Badé, Nayef Aguerd et Adrien Truffert prennent place en défense. Benjamin Bourigeaud et Kamaldeen Sulemana prennent les ailes tandis que Flavien Tait accompagne Baptiste Santamaria dans l'entrejeu. Enfin, on retrouve Gaëtan Laborde et Serhou Guirassy en attaque.

De son côté, Tottenham opte pour un 4-2-3-1 où Pierluigi Gollini figure dans les cages. Matt Doherty, Japhet Tanganga, Joe Rodon et Ben Davies sont positionnés devant lui en défense. Tanguy Ndombele et Oliver Skipp sont associés dans l'entrejeu. En pointe, Harry Kane peut compter sur Lucas Moura et Bryan Gil sur les ailes et Steven Bergwijn en soutien.

Les compositions

Rennes : Salin – Traoré, Badé, Aguerd, Truffert – Bourigeaud, Santamaria, Tait, Sulemana – Laborde, Guirassy

Tottenham : Gollini – Doherty, Tanganga, Rodon, Davies – Ndombele, Skipp– Lucas, Bergwijn, Gil - Kane