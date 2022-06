La Coupe du Monde sera déterminante dans le choix de Raphinha

Annoncé proche du FC Barcelone, l'ailier brésilien, Raphinha est pour le moment toujours un joueur de Leeds, ce qui ne le dérange pas forcément car l'objectif de cette année pour l'ancien rennais est le Mondial avec la Seleçao : «sachant qu'il reste moins de six mois avant la Coupe du monde, il faut être actif en club. Cela pèse sur la décision, mais je suis confiant dans mon potentiel. Que je reste ou que je parte, je donnerai le meilleur de moi-même, je chercherai mon espace et j'essaierai d'être bien pour la Coupe du monde.»

Plaçant sa confiance en ses représentants, Raphinha ne sera mis au courant que si quelque chose évolue comme il le confiait à Mundo Deportivo : «maintenant, il y a le prochain match contre le Japon. Après cela, je pars en vacances. J'ai un contrat avec Leeds jusqu'en 2024, mon avenir est entre les mains de Deco et de Leeds. Je pense à l'équipe nationale, au jeu et aussi à mes vacances. J'ai un contrat avec Leeds et cette question sera résolue par mon agent, quand quelque chose se passera, il me le dira.»