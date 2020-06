LdC : comment le PSG va se préparer jusqu'à son quart de finale

Suite à l'officialisation par l'UEFA du calendrier de la suite de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a désormais une vision de la fin de saison. Les hommes de Thomas Tuchel joueront leur quart de finale entre le 12 et le 15 août. Ils reprendront l'entraînement lundi 22 juin ce qui leur laissera donc onze semaines pour s'y préparer. Selon le quotidien L'Équipe, la préparation établie par le staff parisien vise à combler le déficit de compétitivité avec les autres formations européennes qui terminent leur championnat respectif.

Dès lundi, Neymar et consorts passeront toute une batterie d'examens et de tests pour situer leur niveau, après trois mois d'arrêt. La préparation deviendra, dans les semaines suivantes, de plus en plus intense et le premier match amical, programmé le 8 juillet face aux U19 du PSG, pourrait être suivi par d'autres tous les 3-4 jours jusqu'aux finales de Coupes. Pour rappel, la finale de la Coupe de France contre l'ASSE devrait se tenir le 24-25 juillet alors que celle de Coupe de la Ligue BKT contre l'OL pourrait avoir lieu le 31 juillet ou 1er août.