Espagne : Luis de la Fuente parle d’une finale avant l’heure contre les Pays-Bas

Après un match aller accroché entre les champions d’Europe et les Orange (2-2), Espagne et Pays-Bas se retrouvent ce dimanche en quart de finale retour de Ligue des Nations. Et malgré le panel impressionnant de pays encore engagés, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente craint les Néerlandais plus que tout autre adversaire. «Le match de demain pourrait bien être la finale d’un championnat d’Europe. C’est un match très difficile. Nous sommes en bonne position, nous allons tout faire pour continuer à gagner», a déclaré De la Fuente en conférence de presse avant la rencontre.

«Nous allons essayer de minimiser le potentiel des Pays-Bas. Nous devons être plus efficaces en défense et, bien sûr, faire preuve de la même efficacité et du même talent en attaque. C’est drôle : au match aller, nous avons eu plus de possession, plus de tirs au but et pourtant le sentiment que nous avons est que nous étions à la merci de nos adversaires», a développé le sélectionneur de la Roja. Une rencontre qui s’annonce serrée jusqu’au bout entre les coéquipiers de Pedri et ceux de Frenkie de Jong.