Man City : Pep Guardiola a fait un lavage de cerveau à Danilo

Parti cet hiver pour rejoindre Flamengo, le latéral droit brésilien Danilo (33 ans) est sur la dernière phase de sa carrière. L’ancien joueur du FC Porto, du Real Madrid et Manchester City garde un bon souvenir de son expérience anglais sous les ordres de Pep Guardiola entre 2017 et 2019. Dans un entretien pour The Guardian, Danilo a admis que le coach espagnol avait eu un impact fort sur sa façon de voir le football.

«Pep Guardiola éduque ses joueurs. Il les amène tous à penser le football de la même manière: le temps, l’espace, le mouvement, la possession, la gestion du ballon. J’ai subi un lavage de cerveau de la part de Guardiola, mais dans le bon sens du terme. Ce que j’ai vécu avec lui m’a permis d’élever mon niveau et de le maintenir aujourd’hui. Ce n’est pas que j’étais idiot avant d’arriver à Manchester City, mais j’ai réalisé que je jouais au football de la mauvaise façon. Si je l’avais rencontré avant, il m’aurait grandement simplifié la vie. Je suis tellement content d’avoir pu jouer sous ses ordres et d’avoir pu apprendre de lui», a-t-il déclaré. Un bel hommage pour Pep Guardiola de la part de son ancien poulain.