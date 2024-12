Le RC Lens fait une annonce pour le mercato

Le RC Lens compte ses sous. Après l’enflammade suscitée par la qualification en Ligue des Champions au terme de la saison 2022/2023, le club artésien veut retrouver un train de vie plus conforme à son standing. C’est d’ailleurs pour cela que le très cher Elye Wahi (recruté en échange de 30 M€ l’an dernier) n’a pas été retenu quand l’Olympique de Marseille a posé 25 M€ sur la table. Ça explique aussi pourquoi Lens a plus vendu (34 M€) qu’acheté (14 M€) lors du dernier mercato estival. Et encore.

Les Sang et Or avaient prévu d’autres départs qui ont tous capoté en raison d’un problème médical. On pense au défenseur autrichien Kevin Danso qui devait signer à l’AS Roma dans le cadre d’un prêt payant de 1 M€ assorti d’une option d’achat obligatoire de 22 M€ plus 3 M€ de bonus. Tout ça sans oublier le transfert avorté du milieu de terrain Neil El Aynaoui à l’AS Monaco. Les deux clubs s’étaient entendus sur un deal rapportant environ 15 M€ (hors bonus) aux Lensois avant qu’une blessure au genou ne soit détectée à la visite médicale organisée par l’ASM. Au final, le RCL a donc vu passer un minimum de 37 M€ lui passer sous le nez. Mais ce n’est que partie remise.

Lens veut encore vendre

Ce vendredi, le directeur général du club, Pierre Dréossi, s’est présenté face aux médias pour faire le point sur le prochain mercato hivernal. Et l’ancien dirigeant du FC Metz a été clair. « J’ai vu qu’on en parlait déjà beaucoup. Pour moi, c’est la continuité de ce qu’on a commencé cet été. Des ventes qui n’ont pas été faites à cause du médical plus que de choix. J’espère qu’on pourra les faire cet hiver. Notre volonté depuis le début c’est de se dire qu’on veut continuer à réduire notre effectif qui est trop important, mais avoir un groupe ambitieux, encore plus ambitieux sur la deuxième partie de saison. L’effectif doit être amélioré individuellement, mais en restant dans notre projet », a-t-il déclaré avant de poursuivre.

« On a la volonté d’intégrer de plus en plus de jeunes du centre dans notre effectif pro. La stratégie du club est bâtie, écrite et claire. Ce mercato d’hiver va être une continuité de ce qu’on a fait cet été, on va s’y tenir avec une règle de gestion très stricte, mais avec des ambitions qui ne sont ni à la baisse ni à la hausse, avec l’objectif très clair qui est le même que celui du début de saison. On veut installer le club de façon pérenne là où il mérite d’être, c’est-à-dire à une place européenne. » Le message est passé.