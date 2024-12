Real Madrid-Girona : Carlo Ancelotti rassure pour la blessure de Jude Bellingham

Jude Bellingham, auteur d’un but (36e) et d’une passe décisive pour Arda Güller (55e) lors de la victoire face à Gérone (0-3), a vu sa soirée tourner au cauchemar. Touché et se tordant de douleur, il a été contraint de céder sa place à Dani Ceballos à la 61e minute. Si la gravité de sa blessure reste encore à évaluer précisément son coach a tenu à être rassurant.

En conférence de presse d’après match, Carlo Ancelotti a donné les premiers éléments médicaux sur la blessure de son milieu de terrain. «Bellingham va bien. C’est un peu de fatigue, sa jambe… Il a préféré ne pas prendre de risques dans les dernières minutes.», a-t-il indiqué. Avant d’ajouter : «Il va bien, il est disponible». Plus de peur que de mal donc pour le joueur Anglais. Le coach est également revenu sur l’autre blessure de la soirée, celle de Ferland Mendy, qui serait quant à elle d’origine «musculaire».