Les clubs français démarrent très fort en Ligue des Champions !

Vous l’attendez tous avec impatience, elle arrive ! La Ligue des Champions fait enfin son grand retour, et pas n’importe comment. C’est une nouvelle formule que vous allez découvrir en cette nouvelle saison. Allez, pour les retardataires, un rapide rappel du format alléchant proposé par l’UEFA : fini les poules, place à une phase de ligue, ou saison régulière, avec 36 équipes regroupées dans le même classement. Chaque équipe jouera 8 matches, 4 à domicile, 4 à l’extérieur, contre des adversaires tous différents. Les 8 premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale, les 16 suivants s’affronteront dans un barrage aller-retour, et les 8 derniers seront définitivement éliminés de toute compétition européenne.

Et tout cela sera à suivre en exclusivité sur les chaînes CANAL+, et pour plusieurs années ! Mais ce n’est pas tout, puisque nous sommes gâtés par cette nouvelle formule. Quatre clubs français sont désormais qualifiés pour la plus grande compétition européenne. Le LOSC a réussi à franchir les tours préliminaires pour se faire une place dans la saison régulière, et il rejoint ainsi le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et le Stade Brestois 29, l’invité surprise de la compétition. Pour suivre les matches de nos représentants, une seule solution, l’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE.

Du très lourd pour les clubs français !

Et cela démarre très fort dès la première journée de la compétition. Mardi soir, le LOSC se déplace sur la pelouse du Sporting CP, le champion national en titre. Pas une mince affaire, tant les joueurs de Ruben Amorim affolent les compteurs en ce début de saison : la première place au classement avec 5 victoires en 5 matches, et déjà 8 buts pour l’infernal buteur Victor Gyökeres ! Une vraie menace pour le LOSC, qui va devoir batailler fort pour bien lancer son parcours. Le mercredi, vous retrouvez le Paris Saint-Germain, opposé à Gérone, là encore un match piège, puisque le club catalan avait créé la sensation lors de la dernière saison de Liga, en terminant 3e, juste derrière le FC Barcelone.

Jeudi, très grosse soirée pour nos clubs français, avec la grande première pour Brest en Ligue des Champions. Les hommes d’Eric Roy seront opposés à Sturm Graz, champion d’Autriche en titre après avoir délogé le RB Salzbourg. Il faudra se méfier de cette équipe en forme, qui est déjà en tête de son championnat. Et bien sûr, vous aurez droit à l’énorme affiche entre l’AS Monaco et le FC Barcelone. Deux équipes en forme, qui n’ont pas encore connu la défaite cette saison. Le stade Louis II s’apprête à accueillir les nouvelles pépites du Barça, avec Lamine Yamal en chef de file.

