LdC : Kylian Mbappé remporte le prix de "but de la semaine" !

Premier buteur lors de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Juventus Stadium (1-2) ce mercredi, Kylian Mbappé s'est vu être crédité du titre de « but de la semaine » par l'UEFA.

La suite après cette publicité

Une récompense méritée pour l'attaquant français, auteur là d'un but somptueux, sans nul doute l'un de ses plus beaux inscrits en carrière. Malheureusement pour lui et son équipe, cette réalisation n'aura pas suffi au PSG pour accrocher la première place du groupe H, grillé sur le fil par le Benfica Lisbonne.

Le but en vidéo.