RB Leipzig : Dani Olmo évoque son avenir

Dans un entretien accordé au quotidien AS, Dani Olmo est revenu sur la Coupe du Monde, qu'il dispute actuellement au Qatar avec l'Espagne, mais aussi sur son avenir, lui qui évolue à Leipzig depuis janvier 2020. Pour rappel, le joueur de 24 ans a été formé au Barça puis il s'est engagé avec le Dinamo Zagreb avant d'atterrir en Allemagne.

« Je suis tranquille à Leipzig, il me reste un an et demi de contrat. Ce n'est pas le moment de parler des opérations futures, nous sommes dans quelque chose de très grand comme la Coupe du Monde », a notamment déclaré le milieu de terrain international espagnol (26 sélections, 5 réalisations).

