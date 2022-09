L'Inter Milan a peur pour Milan Skriniar

La suite après cette publicité

L'Inter Milan fait face à une situation redoutée par de nombreux clubs, et d'ailleurs vécue par le PSG en 2021 lorsqu'il a repoussé les avances du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Afficher sa fermeté pour conserver un joueur une saison de plus, très bien. Mais quelle attitude adopter quatre mois plus tard au mercato hivernal ? Milan Skriniar, jalousement gardé par le club intériste, arrivera en fin de contrat en juin prochain et pourra donc discuter avec des clubs en janvier. Pour éviter cela, l'Inter souhaiterait le prolonger mais comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, aucune discussion n'a encore débuté entre les deux parties.

Le PSG est à l'affût et a maintenu le contact, comme nous vous le révélions il y a quelques semaines. Reste à savoir si le PSG va tenter de l'arracher dès le mois de janvier. Ce qui semble cohérent sportivement au regard du manque de solutions défensives à disposition pour Christophe Galtier. La Gazzetta explique que le PSG ne dépassera pas la barre des 30 M€, soit deux fois moins que l'offre transmise durant le marché estival, pour racheter les six derniers mois de contrat de Skriniar. L'Inter aura deux options : accepter cette offre ou le laisser filer gratuitement à l'issue de la saison.