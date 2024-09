Monaco - Lens : Adi Hütter évoque sa brouille avec Will Still

Au stade Louis II, l’AS Monaco et Adi Hütter sont passés par tous les états. Miraculé en première période et sauvé par le VAR en seconde, le club princier a cru réaliser un joli coup en ouvrant le score contre le cours du jeu via Zakaria. Reprise dans le temps additionnel, la formation du Rocher a finalement concédé le nul face à Lens (1-1). Un moindre mal pour le coach autrichien. «Les conditions étaient difficiles, jouer à 15 heures, par 35 degrés, c’était compliqué pour les deux équipes. Par rapport à tout ça, on peut être satisfait de ce point. Lens mérite ce nul aussi. On est même chanceux, ils pouvaient avoir trois points», a indiqué l’ancien manager de Francfort.

Interrogé sur sa petite brouille avec Will Still, Adi Hütter a coupé court à la polémique. «Avec Will Still ? C’est le coach de Lens, je suis celui de Monaco. C’est un jeune coach. Il a un peu d’expérience… À la fin, ce sont les émotions, le football. C’est le genre de choses qui arrivent dans le football», a tempéré Adi Hütter sur les antennes de DAZN.