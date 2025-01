Manchester United : Matthijs de Ligt continue de décevoir …

«Dès que j’ai appris que Manchester United me voulait, j’ai ressenti de l’enthousiasme à l’idée de relever un nouveau défi dans un club aussi historique. Au cours des conversations qui ont suivi, j’ai été impressionné par la vision que les dirigeants du football ont définie et par le rôle qu’ils ont vu en moi. Erik ten Hag a façonné les débuts de ma carrière, il sait donc comment tirer le meilleur de moi et j’ai hâte de travailler à nouveau avec lui. Je sais ce qu’il faut pour réussir au plus haut niveau et je suis déterminé à poursuivre sur cette lancée dans ce club si spécial», annonçait Matthijs de Ligt en août dernier au moment de s’engager avec Manchester United. Poussé au départ par le Bayern Munich, le défenseur de 25 ans allait à la découverte de la Premier League en retrouvant Erik ten Hag, l’entraîneur qui l’a fait progresser (Peter Bosz l’avait lancé ndlr) du côté de l’Ajax Amsterdam. Un défi excitant pour l’international néerlandais. Depuis son départ à l’été 2019 de l’Ajax Amsterdam pour la Juventus, le Batave a alterné le moyen et le bon. Loin d’être catastrophique sur ses aventures turinoises (2019-2022) et bavaroises (2022-2024), il avait néanmoins ce besoin de s’affirmer enfin comme le patron d’une défense. Alors qu’on arrive à la moitié de la saison, le premier bilan est assez terrible pour le natif de Leiderdorp.

S’il est bien titulaire indiscutable avec les Red Devils comme peuvent en témoigner ses 24 apparitions pour 1 but, Matthijs de Ligt est encore très inconstant. Dixième défense de Premier League à égalité avec Crystal Palace, Manchester United est loin d’être catastrophique dans cette zone et les maux des Mancuniens se situent surtout au milieu de terrain et en attaque. Régulièrement critiqué à l’image de son équipe qui pointe actuellement à la treizième place de Premier League, Matthijs de Ligt avait d’ailleurs pris la parole à ce sujet en novembre dernier : «ce qui me pose problème, c’est que les gens ont créé des attentes à mon égard à cause de mon passé, ce qui joue contre moi. J’ai joué tous les matchs de la Juventus, j’ai joué tous les matchs du Bayern Munich, je joue tous les matchs de Manchester United maintenant. Quand j’ai quitté l’Ajax, les attentes étaient extrêmement élevées, ce qui signifie qu’on ne peut jamais être assez performant. Je dois continuer à me dire que je fais du bon travail, même lors de ces deux premiers matchs avec l’équipe nationale cette saison, je ne jouais même pas mal, j’ai juste eu un mauvais moment.»

Matthijs de Ligt toujours capable de sombrer à tout moment

Depuis l’arrivée de Ruben Amorim en novembre dernier, Matthijs de Ligt a su enchaîner sur le flanc droit de la défense à trois du coach portugais. Capable de belles performances à l’arrivée du coach portugais, il avait reçu les louanges de l’ancien joueur des Red Devils Wes Brown. «Matthijs de Ligt peut être un défenseur d’élite pour Manchester United. Il a fait de très bons matchs et lorsqu’il s’intégrera dans la vie du club, il connaîtra un grand succès. Il joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années à un si jeune âge et il doit maintenant montrer à tout le monde ce dont il est capable à Old Trafford. Je pense qu’il trouvera son rythme dans le système de Ruben Amorim et qu’il sera un joueur précieux pour de nombreuses années à venir», a-t-il déclaré à Casino24. Pourtant les dernières semaines sont plutôt inquiétantes pour Matthijs de Ligt avec en point d’orgue le match de ce dimanche contre Liverpool. Si Manchester United a réalisé un bon match en arrachant un match nul 2-2 sur la pelouse du leader, le défenseur néerlandais était bien moins rassurant que ses compères Harry Maguire et Lisandro Martinez. Humilié par Cody Gakpo sur le premier but des Reds et coupable d’une main sur le penalty transformé par Mohamed Salah, il a coulé les siens.

Le Manchester Evening News a été conciliant avec un 6/10 tout en soulignant ses erreurs : «Attaquant et agressif, il a provoqué un tollé en taclant Luis Diaz en première mi-temps. Mais il était sur les lieux du crime pour les buts de Liverpool.» Même son de cloche pour NBC Sports qui préfère en appeler à la malchance en le créditant d’un 6/10 : «malchanceux sur le penalty sifflé contre lui, il était assez solide avant cela.» Pour Goal en revanche qui l’a noté d’un 4/10, le constat est plus sévère : «malchanceux mais aussi responsable des deux buts encaissés. Il a été effacé par Gakpo et a ensuite eu la main dans une position peu naturelle, ce qui l’a rendu vulnérable à la révision de l’arbitrage vidéo qui a conduit au penalty.» Le Daily Express a été encore plus dur avec un 3/10 : «il était trop désireux de tacler Gakpo, qu’il a pris sa luge pour glisser dans la neige avant l’enroulée de l’égalisation, puis il a levé le bras de manière douteuse pour offrir un penalty à Salah.» Ne faisant pas l’unanimité et encore décevant sur certains grands matches comme cette dernière prestation face à Liverpool, Matthijs de Ligt reste encore loin de l’avenir brillant qui lui semblait promis.