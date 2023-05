AC Milan - Inter : la réaction amère de Lautaro Martinez

La suite après cette publicité

L’Inter a pris une belle avance ce soir. Une victoire 2-0 face au voisin et ennemi milanais, qui permet à l’équipe de Simone Inzaghi d’être optimiste quant à ses chances de qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Un duel pendant lequel les joueurs de l’Inter ont été au niveau, à l’image de Lautaro Martinez. L’attaquant argentin a notamment évoqué son pénalty non-accordé, suite à un joli numéro dans la surface, alors que l’Inter menait 2-0. Devant les caméras de Movistar, il a montré son mécontentement avec cette décision.

« Je sens un contact (de Kjaer, ndlr), donc ça me fait tomber. Je n’avais pas besoin de me jeter, il y avait contact mais l’arbitre en a décidé autrement… », a lancé l’Argentin, amer. Il s’est tout de même dit satisfait du résultat : « on a commencé le match de façon exceptionnelle, c’est pour ça qu’on a rapidement marqué. On a géré la première période tranquillement, en deuxième période on a baissé l’intensité, ils ont eu quelques occasions, mais le résultat est là. On aurait pu marquer le troisième oui, mais je suis content, c’est une demi, un derby, donc on est content ».

