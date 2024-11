Rennes explique le choix Jorge Sampaoli

Rennes en a surpris plus d’un en choisissant de remplacer Julien Stéphan par le volcanique Jorge Sampaoli. Face à cette association inattendue, les dirigeants rennais ont expliqué leur choix, à commancer par le président Arnaud Pouille. «On est ravi d’accueillir Jorge. On a essayé de procéder avec méthodologie, c’est un changement qui intervient en cours de saison. On a regardé ce qui pouvait correspondre le mieux au Stade Rennais. On pense fermement que Jorge est le meilleur choix. On a retenu chez Jorge avant toute chose, son amour du jeu. Qu’on retrouve le goût du jeu et du plaisir qui semblaient avoir disparu. Son expérience, son grand CV, il a l’avantage de venir avec un staff d’experts».

La suite après cette publicité

Un discours validé par le directeur sportif Frederic Massara. «Il nous a tout de suite convaincus non seulement par ses idées, son histoire, mais aussi par l’enthousiasme avec lequel il a accueilli notre projet. Il a montré un engagement particulier pour le projet du SRFC. Avec ses idées, son énergie, il va pouvoir nous donner satisfaction». Désormais place aux actes !