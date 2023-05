Ces 40 pépites à suivre lors de la Coupe du monde U20 2023 !

La suite après cette publicité

La dernière Coupe du monde U20 se déroulait il y a quatre ans en Pologne. Une édition remportée par l’Ukraine face à la Corée du Sud (3-1) où certains joueurs de référence se sont distingués à l’image d’Erling Haaland, Ronald Araujo, Rafael Leão ou encore Moussa Diaby. Cette année encore, du beau monde se présente et c’est l’occasion de faire le point sur les joueurs à suivre lors de cette édition 2023. Déjà dans les buts, cela offrira une belle exposition à Gabriel Slonina (19 ans, Chelsea, États-Unis). Arrivé cet hiver de Chicago à Chelsea, le portier américain est considéré comme l’un des grands espoirs à son poste. Il tentera de succéder à Andriy Lunin (Real Madrid, Ukraine), meilleur portier du dernier tournoi. Pour ce qui est des défenseurs, il y a aussi du beau monde avec les Auriverdes Robert Renan (19 ans, Zenit, Brésil) et Arthur (20 ans, America, Brésil). Le premier, qui est arrivé cet hiver au Zenit, s’est déjà imposé avec le champion de Russie tandis que le second débarquera cet été au Bayer Leverkusen. Prêté cette saison par Manchester City à Coventry City, Callum Doyle (19 ans, Manchester City, Angleterre) sera l’un des leaders d’une prometteuse sélection anglaise. De l’autre côté de l’Atlantique, le latéral gauche Caleb Wiley (18 ans, Atlanta United, États-Unis) sera l’une des attractions d’une sélection américaine ambitieuse. Leader de sa défense, Joel Ordonez (19 ans, Club Bruges, Équateur) tentera de porter son équipe lui qui a tout juste découvert le football européen.

Dans l’entrejeu, il y a du beau monde et on va attendre beaucoup de l’Angleterre à ce poste. Parmi les favoris, les Three Lions veulent imiter l’équipe qui avait remporté la compétition en 2017. Ainsi, on retrouvera le milieu des Blues Carney Chukwuemeka (19 ans, Chelsea, Angleterre) qui avait régalé l’an dernier à l’Euro U19 remporté par l’Angleterre. À ses côtés on retrouvera aussi Aaron Ramsey (20 ans, Middlesbrough, Angleterre) excellent lors de son prêt en Championship cette saison et qui sera sûrement une des attractions avec Aston Villa aux côtés de son frère Jacob la saison prochaine. Aussi au milieu de terrain on peut compter sur Alex Scott (19 ans, Bristol City, Angleterre) qui a montré de belles choses en Championship également cette saison. Demi-finaliste, la Nazionale dispose aussi d’éléments de qualité avec Cesare Casadei (20 ans, Reading, Italie) qui appartient à Chelsea et a connu une bonne seconde partie de saison avec Reading. Belle révélation en Serie A cette saison, Tommaso Baldanzi (20 ans, Empoli, Italie) tentera de confirmer cela en sélection et tentera de taper dans l’œil de formations plus huppées. Très jeune, Simone Pafundi (17 ans, Udinese, Italie) sera aussi une grosse attraction. Déjà international italien malgré 8 petites apparitions en Serie A cette saison, il semble promis à un brillant avenir.

À lire

LOSC-OM : le groupe de Lille avec des absents

Du beau monde en Argentine, au Brésil et en Angleterre

Réputée pour sortir d’excellents milieux de terrain, l’Argentine va encore présenter du beau monde à l’image de Máximo Perrone (20 ans, Manchester City, Argentine) arrivé en Angleterre cet hiver ou bien Valentin Carboni (18 ans, Inter Milan, Argentine) qui pointe doucement le bout de son nez au sein d’un club finaliste de la Ligue des Champions. À noter aussi la présence du fils de Fernando, Federico Redondo (20 ans, Argentinos Junior, Argentine) dans l’effectif de l’Albiceleste ou bien encore Gino Infantino (19 ans, Rosario Central, Argentine). Outsider crédible, la sélection américaine pourra compter sur un finaliste de Youth League déjà en équipe première, le binational américano-lituanien Rokas Pukstas (18 ans, Hajduk Split, États-Unis) mais aussi un talent émergent de Bundesliga avec Kevin Paredes (20 ans, Wolfsbourg, États unis). Recruté cet hiver par Chelsea mais resté en prêt à Vasco de Gama, Andrey Santos (19 ans, Vasco de Gama, Brésil) aura l’occasion de se présenter avant de faire le grand pas vers l’Europe. Annoncé du côté des Blues, Kendry Páez (16 ans, Independiente, Équateur) sera une réelle attraction à seulement seize ans. Il aura la lourde mission de confirmer l’émergence de générations prometteuses au sein de l’Équateur sur les dernières saisons. Pays en progrès, le Japon dispose de Kuryu Matsuki (20 ans, FC Tokyo, Japon) et Taichi Fukui (18 ans, Bayern Munich, Japon) comme éléments intéressants tandis qu’on aura aussi un œil attentif envers Yáser Asprilla (19 ans, Watford, Colombie), Gustavo Puerta (19 ans, Bayer Leverkusen, Colombie) ou encore Victor Eletu (18 ans, AC Milan, Nigéria).

La suite après cette publicité

Pour ce qui est des attaquants, il y aura aussi du beau monde à l’image de Luka Romero (18 ans, Lazio, Argentine) et Matias Soulé (20 ans, Juventus, Argentine) pour l’Albiceleste. Phénomène de précocité quand il était à Majorque, le premier se dévoile doucement avec la Lazio tandis que le second est en train de prendre en importance à la Juventus. Le rival auriverde n’est pas en reste avec surtout la pépite de Santos Marcos Leonardo (20 ans, Santos, Brésil) dont le grand saut vers l’Europe est attendu. À ses côtés on peut compter Marquinhos (20 ans, Norwich City, Brésil) prêté par Arsenal ou encore Savio (19 ans, PSV Eindhoven, Brésil) prêté par Troyes. Toujours côté troyen, on peut penser à Wilson Odobert (18 ans, Troyes, France) auteur d’une belle première saison en Ligue 1 et qui sera notamment accompagné par Alan Virginius (20 ans, Lille, France) ou encore Malamine Efekele (18 ans, Monaco, France). Côté anglais, Liam Delap (20 ans, Preston North End, Angleterre) qui a brillé au dernier Euro U19 sera l’un des joueurs à suivre pour les Three Lions. L’Italie s’appuiera sur Francesco Pio Esposito (17 ans, Inter Milan, Italie) qui cartonne en Primavera et qui est le frère de Sebastiano, autre talent du club lombard. Révélation en Youth League lors de la saison 2021/2022, Samba Diallo (20 ans, Dynamo Kiev, Sénégal) attend encore pour prendre son envol et cette compétition peut en être le point de départ. Même chose pour Seong-jin Kang (20 ans, FC Séoul, Corée du Sud) grand espoir dans son pays. Enfin, des nations mineures tenteront de s’appuyer sur un grand talent offensif à l’image de Youssef Amyn (19 ans, Feyenoord, Irak), Arquímides Ordóñez (19 ans, Cincinnati, Guatemala) ou encore Derek Cuevas (19 ans, FC Barcelone, République Dominicaine).