Pourquoi il ne faut absolument pas rater Bayern-PSG

Après la qualification du PSG face au FC Barcelone (1-4 ; 1-1), place désormais aux 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Après avoir brisé une nouvelle fois la malédiction des 1/8e de finale qui plus est face au Barça, le club de la capitale va tenter d’aller décrocher un résultat à l'Allianz Arena de Munich face au Bayern. Un adversaire bien connu de la bande à Neymar qui avait perdu en finale de la LdC l'an passé face au club bavarois (1-0). Ce nouvel affrontement entre deux des plus grands clubs d'Europe promet du grand spectacle et il n'est à rater sous aucun prétexte, et ce, pour plusieurs raisons.

La suite après cette publicité

4 raisons de ne pas rater Bayern-PSG

La plus évidente est bien évidemment l'envie des champions de France en titre de prendre sa revanche face à son homologue allemand qui avait battu le PSG en finale de la dernière C1. Et curieusement cette saison, c'est loin du Parc des Princes que le PSG délivre ses meilleures partitions. Que ce soit à Manchester United (1-3) ou à Barcelone (1-4) en Champions League ou à Marseille (0-2) ou Lyon (2-4) en Ligue 1. Quand le PSG est attendu au tournant et loin de ses bases, son armada se met en route et marque souvent plusieurs buts grâce à plus d'espaces. Le déplacement à Munich pourrait être de la même veine.

D'autant que Mauricio Pochettino pourra compter sur son quatuor offensif de poids Mbappé-Neymar-Di Maria-Kean. Le champion du monde 2018, dans le dur depuis quelques matches, sera très attendu et devra briller de mille feux comme il a pu le faire au Camp Nou il y a un mois et demi. Et il pourra compter sur son complice de l'attaque parisienne, Neymar. L'attaquant brésilien sera lui aussi une bonne raison de ne pas rater la rencontre. Le n°10 parisien souvent raillé par sa capacité à se blesser et à rater les grands rendez-vous sera bel et bien présent à l'Allianz Arena et aura beaucoup à se faire pardonner après son expulsion stupide face au LOSC samedi.

Enfin, le Bayern Munich aussi n'a pas le droit à l'erreur. Si le club allemand a perdu son buteur Robert Lewandowski sur blessure, le Bayern, qui reste sur une folle série de 24 victoires lors de ses 26 derniers matches, demeure le champion d'Europe en titre qui dispose en son sein d'un formidable blanc et d'une force collective impressionnante. Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Muller et autres Kingsley Coman seront bel et bien présents pour tenter de mettre à mal la défense parisienne.

Un Bayern-PSG débridé et spectaculaire

Si vous hésitez encore, sachez que l’on devrait donc assister à un match débridé et spectaculaire entre deux formations à l'armada offensive impressionnante (26 buts inscrits en 8 matches de C1 pour le Bayern, 16 buts en 8 matches pour le PSG) et pas forcément programmées pour jouer la défensive et le résultat nul.

La revanche du PSG face au Bayern, le retour très attendu du duo Neymar-Mbappé, l'affrontement entre deux des meilleures attaques d'Europe, sont autant d’arguments qui font de ce Bayern-PSG un match incontournable de ce début d’année 2021 !

Et pour ne rien rater de ce spectacle unique, une seule solution : profiter de l’offre RMC Sport qui vous permet d’accéder en direct à toutes les rencontres de la Ligue des Champions en exclusivité pour seulement 19 € avec un engagement de 12 mois. Pour en profiter, rendez-vous ici.