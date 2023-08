Manchester City - FC Seville : les compositions officielles

Les deux clubs vainqueurs en C1 et C3 l’an passé se retrouvent ce soir pour le premier grand rendez-vous européen. Manchester City, enfin couronné en Ligue des champions, retrouve le FC Séville, vainqueur de sa 7e Ligue Europa, à 21h. Les Mancuniens devront faire sans leur maître à jouer, Kevin De Bruyne, absent pour plusieurs mois.

Pour cette affiche, Pep Guardiola aligne un XI remanié avec Haaland en pointe, devant Foden en meneur de jeu. Palmer est titulaire côté droit, Grealish côté gauche. Kovacic et Rodri seront devant la charnière Akanji-Gvardiol, recrue phare du mercato des Skyblues. Walker et Aké seront latéraux, devant le but d’Ederson. Côté sévillan, En-Nesyri est en pointe du 4-2-3-1 devant Ocampos, Torres et Lamela. Bono, au coeur de rumeurs de transferts, est bien dans les buts.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker (cap.), Akanji, Gvardiol, Aké - Kovacic, Rodri - Palmer, Foden, Grealish - Haaland

FC Séville : Bono - Navas (cap.), Badé, Gudelj, Acuna - Jordan, Rakitic - Ocampos, Torres, Lamela - En-Nesyri