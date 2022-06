Max-Alain Gradel valide Christophe Galtier au PSG

La suite après cette publicité

Interviewé par le journal L’Équipe ce lundi, l’attaquant ivoirien, Max-Alain Gradel a évoqué la possible arrivée de son ancien coach Christophe Galtier au PSG. L’attaquant de 34 ans, qui évolue actuellement à Sivasspor en Turquie, a expliqué que le technicien français qu’il a connu à Saint-Étienne entre 2011 et 2015 avait toutes les qualités pour réussir dans le club de la capitale.

« Il est très bon dans la gestion des hommes car il est sincère, il pense beaucoup au groupe et sait gérer les ego. Il sait comment parler à un jeune et à un cadre devant le groupe. Il savait nous donner de la confiance, il prend en considération les petits détails, notamment la famille, il prend des nouvelles, a affirmé Gradel qui n’a pas non plus peur pour Galtier concernant la gestion des stars parisiennes, je peux vous dire, c'est quelqu'un avec un fort caractère, si tu fais pas comme lui veut, c'est simple. De ce côté, je ne me fais aucun souci. La seule problématique qui peut l'empêcher d'atteindre l'objectif, c'est qu'au-dessus on lui dise que tel ou tel est intouchable ». Les deux hommes avaient notamment remporté la Coupe de Ligue ensemble avec les Verts lors de la saison 2012/2013.