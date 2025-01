OM : Mason Greenwood change de sélection

Après avoir changé de club cet été, Mason Greenwood change à présent de nationalité sportive. L’attaquant de l’Olympique de Marseille avait connu en 2020 sa première, et dernière, sélection avec l’équipe d’Angleterre. Mais après avoir été suspendu par Manchester United, son club à l’époque, en raison d’accusations de tentative de viol, coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles, et comportement coercitif, le joueur aujourd’hui âgé de 23 ans avait été écarté des Three Lions.

Alors que son retour avec la sélection anglaise semblait plus que compliqué malgré l’abandon des poursuites à son encontre, le Daily Mirror annonce que Mason Greenwood a réalisé toutes les démarches administratives pour évoluer sous le maillot de la Jamaïque, pays d’où est originaire son père. Mais l’ambidextre devra s’armer de patience, puisque l’OM ne souhaite pas le libérer pour les deux prochaines rencontres amicales de sa nouvelle sélection, prévues le mois prochain. Il pourrait faire ses débuts en juin avec l’équipe coachée par Steve McClaren.