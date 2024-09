Liga : Nicolas Pépé guide Villarreal contre Las Palmas

Suite et fin de la 8ème journée de Liga, Villarreal accueillait en Castellón le club de Las Palmas, sur la pelouse du stade de la Cerámica. Un match largement dominé par les locaux qui se sont fait peur malgré la victoire empochée (3-1). En effet, avec l’ouverture du score de Nicolas Pépé (45e), les Groguets ont pu retourner aux vestiaires avec le sourire à la pause. Malheureusement, Fábio Silva, efficace et réaliste, a su égaliser rapidement en seconde période (47e). Et alors que Álex Baena a raté un pénalty (51e), c’est Thierno Barry qui a su offrir la victoire (85e). Álex Baena y a été de son but dans les dernières secondes (3-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Villarreal 17 8 2 5 2 1 17 15 20 Las Palmas 3 8 -7 0 3 5 9 16

Au classement, Villarreal grimpe provisoirement sur le podium à la 3ème place, tandis que Las Palmas continue sa chute dans la zone rouge avec cette inquiétante 20ème et dernière position. Le weekend prochain, les Groguets iront dans la capitale espagnole pour affronter le Real Madrid à Santiago Bernabeu, alors que les Pío-pío joueront à domicile face au Celta de Vigo, lors de la 9ème journée du championnat espagnol.