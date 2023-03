OM - MHSC : la réaction à chaud de Benjamin Lecomte

Au terme d’un match animé au Vélodrome, le MHSC a pu repartir avec le point du nul (1-1). Un point important, puisqu’ils enchaînent un septième match sans défaite et grimpent au 11e rang. En revanche, l’OM n’y arrive toujours pas au Vélodrome en concède un cinquième match sans victoire à domicile, avant un déplacement à Lorient. Les Phocéens (2e) restent à six points du leader parisien. Un résultat satisfaisant pour Benjamin Lecomte, le gardien montpelliérain, qui avoue même que son équipe aurait pu arracher la victoire.

«Je pense qu’on a fait un match très solide. On a eu du mal à créer des occasions, mais on continue une dynamique positive. On a répondu présent, on ressort d’une dynamique positive, qui se consolide puisque l’OM est deuxième de Ligue 1. On aurait pu tenir la balle, pour avoir plus d’occasions, mais je reste très content du résultat. Avec des petits détails, ce soir, on gagne. Mais je pense que c’est le résultat juste», a-t-il expliqué, sur Prime Video.

