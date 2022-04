Le Red Star négocie pour passer sous pavillon américain

Actuellement onzième de National 1, le club francilien du Red Star se dirige vers un maintien facile, mais devra attendre au moins la saison prochaine pour jouer la montée en Ligue 2. Cela tombe bien, l'équipe basée à Saint-Ouen pourrait passer sous pavillon américain puisque le président Patrice Haddad est actuellement en discussion avec 777 Partners pour une vente totale du club. Basé à Miami et fondé en 2015, 777 Partners a obtenu la propriété du Genoa en 2021 et se retrouve aussi liés aux clubs de Vasco de Gama, du Standard de Liège et du Séville FC.

«Compte tenu de la nouvelle structuration des championnats qui se profile et les moyens nécessaires pour continuer notre projet de développement, il était de mon devoir de considérer l’intérêt porté au club par les différentes sollicitations extérieures. C’est finalement avec 777 Partners que j’ai décidé d’approfondir les discussions. Leur détermination, leur compréhension de la singularité du club et la garantie de la mise à disposition de moyens conséquents ont fait la différence. C’est aussi une histoire d’hommes et de rencontre et je suis persuadé que Josh Wander et ses équipes sauront porter les valeurs du club avec sincérité» a notamment expliqué le président du Red Star, Patrice Haddad, dans un communiqué.