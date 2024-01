OM: Vitinha attendu demain à Gênes

Un an seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille pour 32 M€, Vitinha (23 ans) est bel et bien sur le départ. Pour rappel, la presse italienne a révélé hier que l’attaquant portugais était en passe de rejoindre l’actuel onzième du classement de Serie A, le Genoa.

Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat estimée à 25 M€ plus le transfert définitif de Ruslan Malinoskiy (prêté par l’OM) en échange d’un chèque de 7 M€. Et l’affaire semble bien embarquée puisque Sky Italie et Sportmediaset affirment que le Marseillais est attendu demain à Gênes pour y passer la traditionnelle visite médicale.