Serie A : l'Atalanta roule sur Sassuolo, la Roma conforte sa troisième place, Naples se relance

Dix jours après leur dernier match, les formations de Serie A retrouvaient les terrains cet après-midi, pour le compte de la 15e journée. Après le festival de l'Inter (6-2), nouveau leader, face à Crotone un peu plus tôt, sept matches étaient au programme à partir de 15h30 ! En haut de classement, les bonnes opérations du jour sont à mettre à l'actif de la Roma, qui s'en est une nouvelle fois remise à son buteur bosnien Edin Dzeko pour s'imposer face à la Sampdoria (1-0) et conforter sa troisième place derrière les deux Milan. Juste derrière la Louve au classement, on retrouve le Napoli qui, après trois matches sans succès, s'est imposé sur la pelouse de Cagliari (1-4). Piotr Zielinski s'est offert un doublé, alors que Chucky Lozano et Lorenzo Insigne, sur penalty, ont corsé l'addition une fois les Sardes réduits à dix (Lykogiannis, 65e).

Toujours dans la partie haute du classement, le "choc" de cet après-midi mettait aux prises deux équipes louées pour leur jeu léché. L'Atalanta et Sassuolo. Et ce sont les joueurs de Gian Piero Gasperini qui ont largement dominé les débats. Un doublé de Duvan Zapata et des buts de Pessina, Gosens et Muriel ont permis à l'Atalanta de l'emporter 5-1 face à Jérémie Boga et consorts. Au classement, la Dea (6e) recolle un point derrière sa victime du jour. Jolie surprise de cette saison, l'Hellas Vérone a de son côté profité d'une Spezia réduite à dix et d'un but de Mattia Zaccagni pour empocher un 6e succès qui le place huitième, devant la Lazio. Des Romains qui font les montagnes russes depuis plusieurs semaines. Cet après-midi, la bande à Inzaghi a été accrochée sur la pelouse du Genoa (1-1), pourtant 19e. Ciro Immobile avait ouvert le score sur penalty. Malgré 90 minutes pour Franck Ribéry, pas de but pour la Fiorentina face à Bologne (0-0). En bas de classement, bonne opération du Torino qui, grâce à sa victoire à Parme (0-3), sort de la zone rouge.

Le classement de Serie A.

Les résultats de la 15e journée

AS Roma 1 - 0 Sampdoria : Dzeko (73e) pour la Roma

Atalanta 5 - 1 Sassuolo : Zapata (11e, 49e), Pessina (45e), Gossens (57e) et Muriel (68e) pour l'Atalanta ; Chiriches (75e) pour Sassuolo

Cagliari 1 - 4 Naples : Joao Pedro (60e) pour Cagliari ; Zielinski (25e, 62e), Lozano (74e) et Insigne (85e, s.p) pour Naples

Fiorentina 0 - 0 Bologne

Genoa 1 - 1 Lazio : Destro (58e) pour le Genoa ; Immobile (15e, s.p.) pour la Lazio

Parme 0 - 3 Torino : Singo (8e), Izzo (88e), Gojak (90e+5) pour le Torino

Spezia 0 - 1 Hellas Vérone : Zaccagni (75e) pour l'Hellas