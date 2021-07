Euro 2020 : José Mourinho s'excuse auprès de Luke Shaw

Ca va mieux entre José Mourinho et Luke Shaw. Le nouvel entraîneur de l'AS Rome a reconnu avoir été trop dur avec le latéral gauche anglais, que ce soit durant ce dernier Euro ou lors de son passage à Manchester United. Ce dernier l'avait fait comprendre en conférence de presse avant le huitième de finale des Three Lions face à l'Allemagne : «Il parle continuellement de moi, ce que je trouve un peu étrange.[...] J’espère qu’il pourra trouver la paix et arrêter de s’inquiéter pour moi. Je suis clairement dans sa tête, il pense beaucoup à moi.»

Au micro de talkSPORT, radio dans laquelle il faisait office de consultant durant la compétition, le Special One a au contraire loué les qualités du défenseur de 26 ans : «Parce que les gens pensent que je n'aime pas Luke Shaw, je dois dire, tournoi incroyable. Une finale fantastique. Aucune erreur défensive. Très solide, a-t-il déclaré lundi. En plus de cela, il a progressé, progressé et progressé. Il a marqué un but qui ne veut plus dire grand-chose maintenant mais pour lui, pour sa carrière, pour la façon dont il a grandi, c’est très bien. Très bon Luke Shaw».