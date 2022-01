OL - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Trêve hivernale passée, la Ligue 1 a repris ses droits ce week-end. Un week-end qui va se finir de la plus belles des manières avec un choc entre l'Olympique Lyonnais, pointant actuellement à la treizième place du championnat de France, et le Paris Saint-Germain, solide leader avec 10 points d'avance sur son rival marseillais, vainqueur en terres girondines, vendredi soir, après 44 ans de disette (1-0). Pour cette rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 20h45 au Groupama Stadium, Peter Bosz et les siens auront à cœur de repartir de l'avant après une première partie de saison très décevante (6 victoires, 7 nuls, 5 défaites). De son côté, le PSG, opposé à un candidat annoncé aux places européennes, aura l'occasion d'asseoir un peu plus sa domination en tête du classement.

Une opposition très attendue qui se jouera cependant sans les supporters parisiens, interdits de déplacement pour l'occasion. En effet, un arrêté ministériel publié ce samedi au Journal Officiel a rappelé qu'il existait «un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs», motivant ainsi cette décision. Le ministère craint par ailleurs que cette rencontre soit «marquée par une forte volonté de revanche de la part des supporters des deux équipes» après les incidents survenus en tribunes lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’OL, le 17 décembre dernier.

Le choc des décimés !

Sous les yeux de 5000 spectateurs attendus au Groupama Stadium en raison des jauges instaurées par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, Mauricio Pochettino devrait donc aligner un 4-3-3. Orphelin de nombreux cadres (Neymar, Di Maria, Draxler, Donnarumma, Gueye, Kurzawa, Rico, Diallo, Hakimi), l'Argentin doit également se passer de Lionel Messi, tout juste remis d'une phase de Covid contracté pendant ses congés en Argentine. Dès lors, l'ancien coach des Spurs alignera, sans trop de doute, Navas dans les buts parisiens. Devant lui, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe et Mendes formeraient la défense à quatre. Dans l'entrejeu, Paredes et Verratti devraient être associés à Herrera, juste derrière Wijnaldum et Mbappé, chargés d'alimenter Icardi, annoncé titulaire sur le front de l'attaque du club de la capitale.

De son côté, l'OL, qui échappe pour l'heure aux conséquence du Covid, devrait se présenter en 3-4-2-1. Privé de Denayer, Diomandé et Reine-Adelaïde (blessés) mais aussi de Toko-Ekambi, Kadewere et Slimani (CAN), Peter Bosz devrait par ailleurs débuter sans Paqueta et Shaqiri, tout juste de retour à l'entraînement après avoir été testé positif pendant les vacances. Ainsi, devant Lopez, titulaire dans les buts, Da Silva, Boateng et le jeune Lukeba qui vient de prolonger avec les Gones devraient former la défense à trois. Au milieu, Caqueret et Guimaraes pourraient être accompagnés par les pistons Gusto et Emerson. Enfin, soutenu par Cherki et Aouar, Dembélé est pressenti pour commencer à la pointe de l'attaque lyonnaise.