Allemagne : les primes du Mondial 2022 sont connues

Les primes auxquelles auront le droit les joueurs allemands tout au long de leur parcours à la Coupe du monde sont tombées. Comme le rapporte le Daily Mail, dans l'ordre, nous avons : 50 000 € de prime en poules ; 98 000 € en quart de finale ; 148 000 € en demi-finale et environ 400 000 € en cas de victoire finale.

Ces montants ont été mis en place après une réunion avec notamment le président de la DFB, Bernd Neuendorf, ainsi que Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gundogan et Joshua Kimmich. La Mannschaft évoluera dans le groupe E de cette CdM pour y affronter le Japon, l'Espagne et le Costa Rica et tentera de faire oublier la désillusion du Mondial 2018 en Russie et une sortie prématurée en phase de poules.