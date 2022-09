Le FC Barcelone a un plan pour Bernardo Silva !

La suite après cette publicité

«Pour vous en dire plus sur cet été, nous n’avons pas senti… Il y a eu beaucoup de conversations, mais pas vraiment d’offre concrète en temps voulu qui aurait pu être concrétisée selon nous. Au moment où ces offres ont commencé à surgir, nous avons compris que ce n’était plus le bon moment pour tous. Si les choses devaient arriver, elles seraient arrivées avec rationalité. Ce n’était donc pas le scénario idéal pour Bernardo alors qu’il a 28 ans. C’est un joueur mature. (…) Les choses doivent être faites avec rationalité et non émotivité». Ces mots, ce sont ceux de Paulo Silva, père du Portugais de 28 ans et auteur d'une franche mise au point sur l'été de son fils au micro de Perform. Et pour cause.

Ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain, qui était prêt à envoyer près de 80 millions d'euros, ou encore le Barça, l'ancien Monégasque a finalement fait le choix de rester à Manchester City. «Je n'ai pas eu d'offres d'Espagne. Personne n'est venu, je reste à Manchester City. Je suis heureux. La décision est prise», avait notamment assuré Silva après la large victoire de son équipe face à Nottingham Forest (6-0). Déjà fort de deux buts et deux passes décisives après huit rencontres toutes compétitions confondues dans cet exercice 2022-2023, l'international lusitanien (70 sélections, 8 buts) ne semble donc guère perturber par cet été agité.

Bernardo Silva au Barça dès cet hiver ?

Oui mais voilà, à en croire les dernières informations de SPORT, le calme n'est pas fait pour durer dans ce dossier. Selon le quotidien espagnol, le Barça n'a pas dit son dernier mot. En effet, si les problèmes liés à l'enregistrement des nouvelles signatures ont empêché le Barça d’arriver à temps pour enrôler Bernardo Silva cet été, les Blaugranas prévoient malgré tout de revenir à la charge.

Le club culé aurait même d'ores et déjà assuré au numéro 20 des Citizens qu'il était son principal objectif pour l’année 2023, et qu'il souhaitait conclure un accord dès que possible. A noter que si le Barça n'exclut pas de patienter jusqu'à l'été prochain, une offre pourrait bien être formulée dès le mois de janvier. Non, le dossier Silva au Barça est loin d'être achevé.