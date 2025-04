Ligue 1 : l’OM d’un Gouiri magistral domine Brest et reprend la 2ème place

C’était une affiche à ne pas manquer dans la course aux places européennes. L’OM accueillait Brest au Vélodrome ce dimanche soir, en clôture de la 31ème journée de Ligue 1. Au coup d’envoi à Marseille, Lille était passé 2ème au classement suite à sa victoire contre Angers, tandis que Monaco était revenu à hauteur de l’OM. Nice, Lyon et Strasbourg n’étaient qu’à un petit point derrière. Dans ce contexte, une victoire était indispensable pour les Phocéens face aux Brestois, qui n’ont plus grand-chose à jouer si ce n’est terminer la saison avec de belles performances. Côté marseillais, De Zerbi positionnait Greenwood et Rabiot en soutien de Gouiri. Rongier et Höjbjerg évoluaient devant Balerdi, capitaine pour l’occasion, avec Murillo et Kondogbia en défense. Henrique et Garcia occupaient les ailes. Du côté brestois, l’attaque était menée par Sima, Ajorque et Pereira Lage. Lees-Melou tenait le milieu, accompagné de Magnetti et Camara. Sur les côtés, Lala et Haïdara encadraient la défense composée de Chardonnet et Le Cardinal, devant Coudert qui gardait les cages.

La suite après cette publicité

La première période a été très mouvementée et rythmée. L’OM a rapidement pris les commandes. Sur le côté gauche, Luis Henrique a levé la tête avant de renverser parfaitement vers Gouiri, seul de l’autre côté. Dans la surface, ce dernier a contrôlé et croisé du droit entre les jambes de Haïdara pour trouver le petit filet opposé (8e, 1-0). Brest a relancé le match peu avant la demi-heure. Sur un corner venu de la droite, Chardonnet a placé une tête puissante sur la transversale. Le ballon est resté en jeu devant le but ; Ajorque a manqué sa reprise, mais Sima a marqué en force du gauche à bout portant (26e, 1-1). Sur un coup franc travaillé, Greenwood a déclenché une frappe à 20 mètres, déviée par Chardonnet, qui a pris son gardien à contre-pied (37e, 2-1). Le Vélodrome s’est alors enflammé après un bijou signé Gouiri : au terme d’un joli mouvement collectif, Greenwood a centré en retrait côté droit, permettant à l’attaquant marseillais de contrôler de la poitrine avant d’enchaîner un splendide retourné acrobatique du droit (45e, 3-1). A la pause, l’OM pouvait souffler.

La folle soirée du magicien Gouiri !

Dans le deuxième acte, l’OM a rapidement sorti la carte de la gestion. En effet, les Brestois avaient bien pris le contrôle du ballon dans le début de la période. Mais Marseille coulissait pour fermer les espaces et tenter de se projeter rapidement en contre. Néanmoins, Brest a tenté d’allonger un ballon dans l’axe : Lala, en pivot, a remis de la poitrine pour Ajorque, dont la frappe du droit à 20 mètres est passée de peu à côté (56e). Dans la foulée, Greenwood a déclenché une course en transition depuis la ligne médiane, éliminé Le Cardinal d’une série de dribbles avant de croiser sa frappe du droit, sans accrocher le petit filet opposé (61e). Et alors que les Brestois sortaient leurs dernières armes dans la bataille, les Phocéens ont définitivement fait le break. Sur une défense brestoise mal alignée, Gouiri a été servi dans leur dos et a fermé son pied droit pour tromper Coudert. D’abord signalé hors-jeu, il a finalement été validé après une courte vérification du VAR par l’arbitre Stéphanie Frappart : Haïdara couvrait bien la passe millimétrée de Rabiot (64e, 4-1). Avec ce troisième but, Amine Gouiri est devenu le premier joueur de l’OM à inscrire un triplé en Ligue 1 depuis Arkadiusz Milik, auteur de trois buts contre Angers le 4 février 2022.

La suite après cette publicité

A l’approche du dernier quart d’heure, l’OM s’est mis en difficulté en tentant de relancer court sous pression. Murillo a offert le ballon dans sa propre surface, mais Doumbia est tombé sur un Rulli impeccable (75e). Dans la foulée, Marseille est reparti en transition plein axe : Rowe a pris sa chance à 20 mètres, mais sa frappe tendue est passée à côté (76e). Puis Greenwood a jailli sur un ballon dans l’axe, profitant du déséquilibre du bloc brestois. Il a décalé Merlin sur la gauche, dont la frappe croisée est passée hors du cadre (80e). Grâce à sa victoire contre Brest (4-1), l’OM réalise une excellente opération dans la course au Top 3 de Ligue 1. Les Marseillais reprennent seuls la 2ᵉ place, profitant du faux pas de Monaco et de la lutte serrée avec Lille. Derrière, Nice, Lyon et Strasbourg restent en embuscade, à quelques points seulement. À trois journées de la fin, rien n’est encore joué pour les places qualificatives à la Ligue des champions, mais l’OM frappe un grand coup en reprenant l’avantage. Le choc face à Lille à Pierre-Mauroy dimanche prochain s’annonce déjà décisif pour la suite du sprint final.