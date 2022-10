Ligue 1 : la MNM permet au PSG de s'imposer face à Troyes

Pour la deuxième rencontre de la 13e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader du championnat mais avec deux points d'avance de son dauphin Lens (vainqueur à domicile de Toulouse), recevait l'ESTAC, onzième au classement avant ce week-end, au Parc des Princes. Le club de la capitale, mené par son trio Mbappé-Neymar-Messi, souhaitait enchaîner un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues, tandis que les Troyens, qui n'avaient plus gagné depuis quatre rencontres, aimeraient glaner un bon résultat sur un terrain compliqué, puisque le PSG n'a jamais perdu à domicile en 2022. Pourtant, les Parisiens étaient rapidement surpris par Mama Baldé, auteur d'une belle reprise de volée dans la surface adverse pour tromper Gianluigi Donnarumma et ainsi ouvrir le score pour les visiteurs (0-1, 3e). Les hommes de Bruno Irlès, bien entrés dans cette rencontre, n'étaient pas loin de doubler la mise sur la frappe de Rony Lopes (10e), après la réponse de Carlos Soler (6e). Après les occasions de Sergio Ramos (19e) et Neymar Jr (22e), bien trouvé par Lionel Messi, l'Espagnol remettaient les deux équipes à égalité (1-1, 24e).

La suite après cette publicité

Si Kylian Mbappé n'était pas le plus en vue dans cette première période, Messi et Neymar se montraient bien dangereux avant la pause, mais ni le Brésilien sur coup franc (40e) ni la tête de l'Argentin ne trompaient la vigilance de Gauthier Gallon. Au retour des vestiaires, Lopes, encore lui, armait un tir puissant repoussé par le portier italien (48e). Mais Mama Baldé avait plus de réussite : en pivot, l'international bissao-guinéen profitait de la passivité de Presnel Kimpembe pour se retourner et trouver le chemin des filets (1-2, 52e). Malgré tout, les Parisiens revenaient au score quelques minutes plus tard sur la superbe frappe à 25 mètres de Messi (2-2, 55e). Neymar donnait l'avantage aux locaux pour la première fois dans cette rencontre en crucifiant le portier aubois d'un tir dans la lucarne gauche (3-2, 62e). Il ne manquait plus qu'un but de Mbappé pour que la fête soit belle : il arrivait juste après le dernier quart d'heure sur penalty, tiré en plein milieu (4-2, 77e). Les hommes en bleu ciel faisaient néanmoins peur au champion de France en titre en réduisant l'écart en fin de rencontre grâce à Ante Palaversa (4-3, 88e). Cette réalisation tardive ne changeait pas l'issue de la rencontre : le PSG confirme sa place de leader de Ligue 1 et prend 5 points d'avance sur les Sang-et-Or, Troyes reste 11e et pourrait descendre au classement selon les résultats du dimanche.