OL - Nice : Clinton Mata vise le haut du classement

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a étrillé l’OGC Nice devant ses supporters. Meilleurs dans tous les compartiments du jeu, les Gones ont su mettre leurs occasions en fond et ont profité d’une belle fin de première période pour entériner un succès mérité. Avec ce succès, les Lyonnais grimpent à la 5e place au classement et mettent la pression sur Lille et l’OM en revenant à un petit point. Un constat qui provoque la joie de Clinton Mata. Encore brillant dans la défense rhodanienne, l’Angolais a laissé parler sa joie au micro de DAZN :

«C’est la beauté du football. On a parlé dans le vestiaire il y a quelques semaines, on s’est dit que l’année dernière, on était tout en bas et on doutait. Maintenant, on peut se dire qu’on va aller titiller tout là-haut. C’était un match très partagé au début. On s’est créé de nombreuses situations, et on a su les mettre au fond. On s’est dit qu’il fallait rentrer direct dans le match et ne pas faire les mêmes erreurs commises contre Reims. On a essayé de rectifier ça et on s’en est bien sortis. On a des joueurs cadres comme Alexandre (Lacazette, ndlr), Coco (Tolisso, ndlr). Tout le monde parle, c’est la force du groupe.»