PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait une annonce sur le mercato d’hiver

Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain rencontre de gros problèmes d’efficacité face au but. Et malgré le retour annoncé de Gonçalo Ramos, beaucoup espèrent voir le club de la capitale recruter un numéro 9 de haut standing lors du prochain mercato hivernal. Le nom du Suédois du Sporting Portugal Viktor Gyökeres a d’ailleurs été évoqué en ce sens.

Mais à en croire Nasser Al-Khelaïfi, les Rouge et Bleu n’ont pas prévu de se renforcer… sauf si une opportunité en or se présente à eux. «Aujourd’hui, je dis non, mais je ne sais pas ce qu’il va se passer. S’il y a une opportunité ou de la confiance ou des besoins. Nous ne sommes pas pressés», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. De quoi laisser la porte ouverte à d’éventuelles surprises…

