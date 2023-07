Mercato PSG : Kylian Mbappé aurait un faible pour Arsenal

La suite après cette publicité

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, ça sent le divorce. L’attaquant ne veut pas prolonger son contrat et son club le force désormais à plier bagage pour ne pas partir gratuitement en 2024.

En Espagne, ainsi qu’en France, personne ne doute vraiment de la fureur destination du Français : le Real Madrid. Mais en Angleterre, Liverpool serait toujours à l’affût et aurait même fait une proposition de 200 M€. Info ou intox ? The Independent affirme, quant à lui, que si Mbappé devait un jour rejoindre la Premier League, il aimerait aller à Arsenal !

